В Свободном пройдёт «Мото-шоу»

13 августа с 17:00 в рамках празднования 110-летнего юбилея Свободного, на перекрёстке улиц Зейская и Ленина состоится автофестиваль «Мото-шоу».

В программе примут участие более 30 представителей из Благовещенска, Свободного, Белогорска и Циолковского.

В рамках «Мото-шоу» запланированы соревнования по дисциплинам «автозвук», экспозиции stance-авто и шоу stunt-riding – трюковая езда на мотоцикле.

Главными организаторами выступают региональная общественная организация «Автомобильного спорта Амурской области», а также некоммерческие организации дрэг-рейсинга и спортивного дрифта, сообщают организаторы.