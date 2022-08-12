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сегодня, 19:38 0

В Свободном пройдёт «Мото-шоу»

Амурчане смогут увидеть уникальные авто

В Свободном пройдёт «Мото-шоу»
Фото: оргкомитет автофестиваля «Мото-шоу»

13 августа с 17:00 в рамках празднования 110-летнего юбилея Свободного, на перекрёстке улиц Зейская и Ленина состоится автофестиваль «Мото-шоу».

В программе примут участие более 30 представителей из Благовещенска, Свободного, Белогорска и Циолковского.

В рамках «Мото-шоу» запланированы соревнования по дисциплинам «автозвук», экспозиции stance-авто и шоу stunt-riding – трюковая езда на мотоцикле.

Главными организаторами выступают региональная общественная организация «Автомобильного спорта Амурской области», а также некоммерческие организации дрэг-рейсинга и спортивного дрифта, сообщают организаторы.

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#праздники #Свободный #спорт

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