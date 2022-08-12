Томские студенты прошли практику на объектах «Газпрома» в Амурской области

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск»

Летом 2022 года студенты двух томских вузов в составе стройотряда «Молодая магистраль» в течение месяца проходили практику на объектах трех филиалов «Газпром трансгаз Томск», в частности, в Амурской области.

Работники Свободненского ЛПУМГ организовали для студентов Томского политехнического университета настоящее посвящение: ребята зачитали клятву бойца стройотряда, прошли через символическую трубу газопровода и оставили на ней свою подпись на память. Директор филиала Юрий Михайлин пожелал каждому с пользой провести время.

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск»

Студентам провели экскурсии по компрессорной станции «Атаманская» и газораспределительным станциям «Свободный» и «Углегорск», которые питают газом города Свободный и Циолковский. Во время практики стройотрядовцы познакомились с системой автоматического управления и этапами настройки резервных линий редуцирования. Студенты также узнали, для чего газ одорируют, научились продувать пылеуловители и выявлять загазованность в рабочей зоне с помощью газоанализатора. По отзывам ребят, больше всего их впечатлил пуск газоперекачивающего агрегата ГПА-32 «Ладога».

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск»

Студенты приводили оборудование АГРС «Голубое пламя» к эксплуатационным требованиям. Они нанесли разметку и восстановили битумную изоляцию трубопроводов.

Руководитель группы автомобильного и специального транспорта Корпоративного института, куратор студенческого отряда Никита Свиридов рассказал, что все работы проводились под присмотром опытных наставников.

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск»

«Компрессорная станция «Атаманская» является одной из самых современных и высокотехнологичных в России, и, находясь на этом уникальном объекте, невозможно ограничиться проведением работ только в рамках одной профессии», – отметил Никита.

Стройотрядовцы прошли практику, затронувшую несколько профессий: машинист технологических компрессоров, слесарь по ремонту технологических установок и слесарь КИПиА. Специалисты этих и многих других профессий крайне востребованы в одном из крупнейших проектов «Газпрома» – Восточной газовой программе, предполагающей создание новых центров газодобычи и единой системы транспортировки газа на Востоке России.

Фото: ООО «Газпром трансгаз Томск»





Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», участвующее в реализации Восточной газовой программы. Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока, в том числе экспортного газопровода «Сила Сибири». Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 12,2 тысячи километров. Численность персонала составляет более 9 500 человек.