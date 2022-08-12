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сегодня, 18:31 0

Прогулочные катера больше не ходят по Амуру

Рейсы отменили из-за резкого подъёма уровня воды в реке

Прогулочные катера больше не ходят по Амуру
Фото: Амур.инфо

В пятницу, 12 апреля, на кассе прогулочных кораблей на набережной Амура разместили объявление об отмене рейсов. Такое решение было принято в связи с резким ростом уровня воды в реке.

«Внимание! В связи с подъёмом уровня воды в реке экскурсионно-прогулочная линия не работает 12-13 августа. Администрация ООО «Судоходная компания»», – гласит текст объявления.

Фото: Амур.инфо

Вместе с тем нижний уровень набережной ушел под воду.

Фото: Амур.инфо от 11.08.2022

Фото: Амур.инфо от 12.08.2022

По данным Амурского гидрометцентра, уровень Амура в районе Благовещенска достиг 606 сантиметров (+ 46 сантиметров). Река находится в пойме. Отметка неблагоприятного явления будет достигнута при поднятии уровня воды до 700 сантиметров

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#большая вода #транспорт

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