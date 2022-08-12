Амурские учителя участвуют в отборочном этапе «Классной темы»

Проект запустили «Россия 1» и министерство просвещения России. Главный приз – авторская программа на федеральном канале. Стать участниками нового телевизионного шоу хотят несколько учителей из Приамурья.

В числе тех, кто прошел первые отборочные этапы, – учитель географии благовещенского лицея № 11 Александр Раков.

— У нас профессия достаточно публичная. На самом деле, мне кажется, что учителя и так каждый день проявляют себя, ведут свои уроки как маленькое TV-шоу, только в офлайн формате и на ограниченную территорию. «Классная тема» – это такая возможность показать себя другим, заявить о себе, – объяснил свой выбор Александр Раков.

Кстати, благовещенский учитель уже прошел отбор на второй Форум классных руководителей, который состоится осенью.

Свой выбор в пользу педагогики Александр сделал еще в школе, вдохновившись примером своих учителей. И уроки географии, которые учитель дает в 11 школе, он старается сделать максимально интересными.

— Я считаю, что важно находиться с детьми в одном культурном пространстве. Поэтому на своих уроках часто использую элементы масс-культуры. В 7 классе при изучении Африки мы также изучаем и суахили – один из традиционных языков этого континента. «Хакуна Матата» – «жизнь без забот», «Симба» – «лев», «Муфаса» – «храбрый». Это небольшой список слов, который наверняка вам знаком из детства. Но уверен, что вы даже и не догадывались, что все это время говорили на суахили, – рассказал педагог.

Еще один амурский претендент на участие в телешоу – учитель химии райчихинской гимназии № 8 Анна Коротаева.

— Химия – не самый простой из школьных предметов. Более того, многие люди вообще с предубеждением относятся ко всему, что связано с этим словом. Однако нельзя не согласиться, что химия пронизывает все сферы нашей жизни. И удивительно находить химию там, где ее особо и не ждешь. Например, в краеведческом музее, театре или библиотеке. Вместе с ребятами и их родителями мы заходим на эти площадки в поисках химических знаний и нетривиальных экспериментов, – отметила учитель.

Педагог русского языка и литературы из школы № 15 Благовещенска – Марина Федосеева – решила тоже попробовать свои силы и побороться за участие, но проигрыша она не боится.

— Я решила когда-то, что даже если ты проиграешь, это нестрашно. Поэтому я грандиозных целей не ставлю перед собой. Будет очень приятно, если я пройду дальше, – поделилась ожиданиями Марина Михайловна.

Сбор заявок от учителей уже завершен. На первых этапах участникам нужно было пройти тест по своему предмету и загрузить видеовизитку с рассказом о себе. К концу месяца организаторы назовут имена финалистов – всего будет отобрано семь учителей-предметников. Они покажут в эфире «России 1», как проводят свои уроки. Победителя определят члены жюри и зрители в зале. Главный приз – авторская передача на федеральном канале.

В этом году участие в шоу примут преподаватели только семи предметов: математики, химии, биологии, географии, истории, физики, русского языка и литературы. В следующем году организаторы планируют повторить «Классную тему», расширив список участников.