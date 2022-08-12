Анастасия Волочкова объяснила, почему её единственная дочь живёт с отцом и мачехой

Несмотря на непростые отношения с Ариадной, Волочкова всегда с нетерпением ждет дочь к себе в гости. В интервью на радио «Комсомольская правда» балерина рассказала, что недавно девочка вернулась из Парижа, где провела месяц.

По словам Анастасии, Ариадна собирается поступать в Сорбонну. Если по политическим причинам не получится этого сделать, дочь готова поступать в университет в Москве или Петербурге. Сейчас она учится в школе экономики, а также занимается фотографией, музыкой, гимнастикой, теннисом и танцами.

В сентябре Ариадне исполнится 17 лет. Волочкова не может поверить, что дочь так быстро выросла. Балерина объяснила, что дочери удобнее жить в центре Москвы, поэтому она переехала к отцу и его новой жене. Девочка не чувствует себя там, как в родном доме, но её всё устраивает.

46-летняя Анастасия призналась, что ей очень нравится позиция Ариадны. Почти всё свое время она тратит на образование. По словам Волочковой, дочь очень напоминает ей себя. В детстве у Анастасии не было данных для балета, но она сама развивала в себе таланты.

Волочкова и Игорь Вдовин расстались в середине нулевых. Несмотря на общую дочь, паре не удалось сохранить дружеские отношения. Балерина обвиняет бизнесмена, что он взял у неё крупную сумму денег, но надеется, что он вернет ей эти средства.