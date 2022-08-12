Барсук-иностранец забрался в Горпарк Благовещенска

В Управление по охране животного мира сообщили о том, что по территории Городского парка Благовещенска бегает дикий зверь, предположительно барсук. На место незамедлительно выехала оперативная группа.

— По прибытии специалисты нашли зверька в мусорном баке и подтвердили, что это действительно был барсук. Животное было напугано и агрессивно. С помощью специальных щипцов зверька отловили, осмотрели, никаких повреждений не нашли. Затем было решено отвезти его в лес недалеко от села Белогорье и там выпустить на волю, – рассказали в охотуправлении Приамурья.

Как выяснили специалисты управления, зверек перебрался в Благовещенск из Китая и в течение недели бегал около Горпарка, искал там пищу. При это барсуки – это очень осторожные звери, которые предпочитают селиться в норах, а выходить на улицу только в тёмное время суток.

— В случае если вы обнаружили дикое животное в населенном пункте, просим звонить на телефон конфликтной группы областного Управления по охране животного мира: 8-914-558-08-02, – напомнили амурчанам в ведомстве.