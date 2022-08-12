Автодорога «Благовещенск – Свободный» готова на 80 %

В Амурской области продолжается ремонт автомобильной дороги Благовещенск – Свободный. Готовность участка длиной в 15 километров составляет более 80 %. Реконструкция данного отрезка дороги ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ход работ оценил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В настоящее время на ремонтируемом участке идет устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси. Также дорожники проводят укрепительные работы, готовят слой основания из асфальтогранулобетонной смеси, устанавливают опоры наружного освещения. Всего на объекте задействовано 33 единицы техники, работает 81 человек.

Ремонт трассы ведут ГКУ «Амурупрадор» и АО «Асфальт». Завершить реконструкцию официально планируется к августу 2024 года. Однако дорожники уже выполнили большой объем работ, поэтому участок может быть сдан раньше: объект могут подготовить уже к концу этого года, если не подведут погодные условия.

фото: правительство Амурской области

— Эта дорога – одна из самых загруженных в регионе. После реконструкции она станет безопасней и комфортнее для водителей. На участке трассы дорожники обустроят более 30 водопропускных сооружений, установят фонари и автоматический пункт весогабаритного контроля. Он будет первым в области. В следующем году запланирована установка еще четырех автоматических пунктов весогабаритного контроля – на дорогах Зея – Тыгда и Благовещенск – Гомелевка. Сегодня движению большегрузов мы уделяем пристальное внимание, многотонные грузовики существенно увеличивают нагрузку на дороги и зачастую «разбивают» отдельные участки, – отметил Василий Орлов.