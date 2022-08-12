Ежегодно от амурчан поступает до восьми тысяч жалоб на дороги

В пятницу, 12 августа, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Лучников ответил на вопросы амурчан во время прямого эфира, организованного региональным ЦУР. А представитель центра управления регионом отметила, что их специалистами за семь месяцев 2022 года зафиксировано более тысячи обращений амурчан на тему дорог.

Дмитрий Лучников рассказал, что уже четвёртый год подряд из-за ЧС в Амурской области приходится экстренно ремонтировать дороги, разрушенные паводком. В этом году подрядные организации были лучше подготовлены и в зоны возможного подтопления заранее завезли инертные материалы для ремонта. Уже удалось восстановить движение по дороге Зея – Тыгда. Пока транспорт идёт только реверсивно, а аварийно-восстановительные работы продолжаются. Вместе с тем, Благовещенский район также заблаговременно готовится к приходу большой воды. В селе Владимировка восстанавливают дамбы.

В ходе прямого эфира амурчане пожаловались на ранее отремонтированную дорогу Семиозёрка – Березовка. По словам местных жителей, там образовались провалы. Дмитрий Лучников заверил, что дорогу подсыпят, а также призвал местных жителей активнее участвовать в местном самоуправлении: голосовать за участки для будущих ремонтов, сообщать о проблемных участках.

Жители Белогорского района рассказали, что дорога Заречное – Гродеково вся в ямах и возить по ней детей в школу невозможно.

— До конца августа все школьные маршруты обследуют специалисты. Такая работа проводится совместно с министерством образования. К началу учебного года дороги, использующиеся для перевозки детей в школу, восстановят, – заверил амурчан представитель минтранса.

Поступила жалоба и на состояние многострадальных дорог Зея – Поляковский и Зея – Золотая гора. Ранее о них уже писало Амур.инфо. Дмитрий Лучников заверил, что о проблеме им известно. Он отметил, что на этом участке дороги серьезно страдают из-за большегрузов добывающих компаний. Кроме того, есть сложности с поиском подрядчика, который мог бы заниматься ремонтом и содержанием этой дороги.

— Дорогу поддерживают, и люди без дороги не останутся, – сказал Лучников в прямом эфире.

Жители Шимановска пожаловались на состояние дорог в городе. Замминистра отметил, что там (как и в других муниципалитетах) в первую очередь ремонтируют аварийные участки дорог, а также дороги на социально значимых маршрутах.

— Ещё раз призываю амурчан активнее участвовать в местном самоуправлении. В муниципалитеты ежегодно направляются средства на ремонт дорог и местные власти сами определяют те участки дорог, которые необходимо отремонтировать, – пояснил Дмитрий Павлович.

Во время прямого эфира также поступали жалобы на состояние дороги Благовещенск – Константиновка, Тында – Полевой, улицу Красная Пресня в городе Тында и многие другие.

— Мы знаем о всех проблемных участках дорог в регионе, проводится их обследование. В год к нам поступает порядка восьми тысяч жалоб от населения, – заметил представитель минтранса.

Он пояснил, что дороги ремонтируются исходя из их приоритетности и загруженности. К примеру, в первую очередь выполняется ремонт на дорогах Благовещенск – Гомелевка и Благовещенск – Свободный.