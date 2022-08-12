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Убитая Анастасия Гришман зарабатывала до 3,5 миллиона рублей за несколько дней

Гришман занималась разными видами деятельности

Убитая Анастасия Гришман зарабатывала до 3,5 миллиона рублей за несколько дней
Фото: bloknot.ru

Смерть порноактрисы Анастасии Гришман потрясла Петербург. Молодая девушка в последнее время жаловалась на жизнь, но при этом не хотела ничего менять. Стало известно, что звезда Сети зарабатывала минимум 300-400 тысяч рублей в месяц, сообщает «СтарХит».

Год назад Анастасия стала участницей программы «За гранью!» на телеканале НТВ. Она рассказала, что её семья была не совсем благополучная, поэтому с 12 лет ей пришлось работать. В подростковом возрасте она увлеклась татуировками, а позже превратила это в прибыльный бизнес, открыв тату-салон в однокомнатной квартире в Москве.

Гришман отметила, что также получает деньги благодаря курсам по рисованию, программированию, с продажи картин, с выставок, а по вечерам шьёт дорогие заказы. По её словам, если она ленится, то зарабатывает в месяц тысяч 300-400. А если приложит усилия, то может заработать миллиона полтора. Анастасия призналась, что последний проект в программировании принес ей 3,5 миллиона рублей за несколько дней.

Тогда она купила себе машину, сделала операцию, перевела деньги бабушке и отложила себе на квартиру. Также Гришман заявила, что не жалеет денег на маму, водит её по ресторанам и покупает дорогую косметику.

Анастасия отметила, что стала зарабатывать такие деньги благодаря появлению в жизни бойфренда, которого она называет мужем. Они познакомились с Дмитрием, когда он пришёл к ней на сеанс тату.

Именно бойфренд и привёл девушку в секс-индустрию. Он рассказал, как со своей первой подругой занимался интимом на камеру. Гришман решила попробовать, но называла такие съёмки просто хобби.

В Сети говорят, что зимой Анастасия жаловалась на снижение доходов. А летом она неожиданно решила продать свою розовую машину. Розыгрыш шёл до 10 августа, пока информация о её смерти не попала во все СМИ.

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#интернет #происшествия #финансы

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