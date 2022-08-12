Убитая Анастасия Гришман зарабатывала до 3,5 миллиона рублей за несколько дней

Год назад Анастасия стала участницей программы «За гранью!» на телеканале НТВ. Она рассказала, что её семья была не совсем благополучная, поэтому с 12 лет ей пришлось работать. В подростковом возрасте она увлеклась татуировками, а позже превратила это в прибыльный бизнес, открыв тату-салон в однокомнатной квартире в Москве.

Гришман отметила, что также получает деньги благодаря курсам по рисованию, программированию, с продажи картин, с выставок, а по вечерам шьёт дорогие заказы. По её словам, если она ленится, то зарабатывает в месяц тысяч 300-400. А если приложит усилия, то может заработать миллиона полтора. Анастасия призналась, что последний проект в программировании принес ей 3,5 миллиона рублей за несколько дней.

Тогда она купила себе машину, сделала операцию, перевела деньги бабушке и отложила себе на квартиру. Также Гришман заявила, что не жалеет денег на маму, водит её по ресторанам и покупает дорогую косметику.

Анастасия отметила, что стала зарабатывать такие деньги благодаря появлению в жизни бойфренда, которого она называет мужем. Они познакомились с Дмитрием, когда он пришёл к ней на сеанс тату.

Именно бойфренд и привёл девушку в секс-индустрию. Он рассказал, как со своей первой подругой занимался интимом на камеру. Гришман решила попробовать, но называла такие съёмки просто хобби.

В Сети говорят, что зимой Анастасия жаловалась на снижение доходов. А летом она неожиданно решила продать свою розовую машину. Розыгрыш шёл до 10 августа, пока информация о её смерти не попала во все СМИ.