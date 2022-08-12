Звезда балета Сергей Полунин сделал третью татуировку с Владимиром Путиным

Одно изображение Путина красуется у танцора в центре груди, а два других расположены на плечах. Судя по покраснению левого плеча, тату Полунин набил совсем недавно.

Фото: Яндекс дзен

Свою первую наколку с Путиным он сделал в 2018 году, «чтобы энергетически поддержать президента». Тогда в России проходили президентские выборы, и Полунин решил отправился в тату салон. В интервью Сергей рассказывал, что прежде, чем лечь на стол к мастеру, спросил, как тот относится к политике. И лишь потом огласил своё желание. Возможно, что и сейчас Полуниным двигало желание поддержать Путина, ведущему военную спецоперацию.

Свою новую татуировку танцор продемонстрировал подписчикам в соцсети. Поклонники в комментариях отнеслись к этому неоднозначно. Одни раскритиковали Сергея, другие уверены, что он имеет право делать со своим телом всё, что ему хочется. Сам Полунин в жаркие споры подписчиков не вмешивается.

Известно, что тело артиста балета украшают и другие татуировки. У родившегося в Херсоне танцора на кистях набиты гербы России и Украины.

Сейчас Сергей вместе со своей возлюбленной фигуристкой Еленой Ильиных живёт в России. Пара воспитывает сына с необычным именем Мир.