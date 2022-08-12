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Звезда балета Сергей Полунин сделал третью татуировку с Владимиром Путиным

Свою первую татуировку с российским президентом танцор сделал в 2018 году

Звезда балета Сергей Полунин сделал третью татуировку с Владимиром Путиным
Фото: novostivl.ru

Звезда балета Сергей Полунин сделал новую татуировку с Владимиром Путиным. Снимок артист опубликовал в социальных сетях. Это уже третий портрет российского президента на теле знаменитого на весь мир танцовщика, сообщает «Комсомольская правда».

Одно изображение Путина красуется у танцора в центре груди, а два других расположены на плечах. Судя по покраснению левого плеча, тату Полунин набил совсем недавно.

Фото: Яндекс дзен

Свою первую наколку с Путиным он сделал в 2018 году, «чтобы энергетически поддержать президента». Тогда в России проходили президентские выборы, и Полунин решил отправился в тату салон. В интервью Сергей рассказывал, что прежде, чем лечь на стол к мастеру, спросил, как тот относится к политике. И лишь потом огласил своё желание. Возможно, что и сейчас Полуниным двигало желание поддержать Путина, ведущему военную спецоперацию.

Свою новую татуировку танцор продемонстрировал подписчикам в соцсети. Поклонники в комментариях отнеслись к этому неоднозначно. Одни раскритиковали Сергея, другие уверены, что он имеет право делать со своим телом всё, что ему хочется. Сам Полунин в жаркие споры подписчиков не вмешивается.

Известно, что тело артиста балета украшают и другие татуировки. У родившегося в Херсоне танцора на кистях набиты гербы России и Украины.

Сейчас Сергей вместе со своей возлюбленной фигуристкой Еленой Ильиных живёт в России. Пара воспитывает сына с необычным именем Мир.

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#культура #соцсети

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