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сегодня, 18:09 0

Амурчанина подозревают в краже сельхозтехники

Ее стоимость полмиллиона рублей

Амурчанина подозревают в краже сельхозтехники
Фото: Амур.инфо

53-летнего жителя Ивановского района подозревают в краже рулонного пресс-подборщика, который стоит полмиллиона рублей, сообщает управление МВД России по Амурской области.

О пропаже сельхозтехники в полицию сообщил глава КФХ из села Солнечное. Прицепная машина стояла в закрытом помещении базы.

Как стало известно в ходе следствия, подозреваемый работник в конце июля договорился с незнакомыми ему ранее людьми о продаже агрегата. В ночное время с ворот здания, где стояла техника, амурчанин скрутил крепёж навесного замка, чтобы покупатели смогли заехать на своём тракторе и прицепить пресс-подборщик. На продаже он заработал десять тысяч рублей.

Известно, что мужчина три года жил на территории базы с позволения владельца, он должен был присматривать за хозяйством. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение украденной техники.

На предполагаемого вора возбудили уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. За это преступление ему может грозить до шести лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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