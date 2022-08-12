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сегодня, 14:56 0

В амурском минтрансе рассказали, что будет со старым мостом через Зею

И когда сдадут в эксплуатацию новый переход

В амурском минтрансе рассказали, что будет со старым мостом через Зею
Фото: Амур.инфо

Строительство нового зейского моста завершится в следующем году. И многих горожан волнует вопрос, что будет со старым переходом. Во время прямого эфира, проведённого ЦУР, замминистра транспорта и дорожного хозяйства рассказал о его судьбе.

По словам Дмитрия Лучникова, мост в настоящее время хотя и эксплуатируется, но требует капитального ремонта. Специалистами министерства готовятся документы на получение субсидии из федерального бюджета. За свой счет область его провести не сможет.

При этом капитальный ремонт действующего моста начнется только после введения в эксплуатацию нового моста, который выходит на улицу Горького. Планируется, что для движения его откроют к сентябрю 2023 года.

— Работы идут в графике. В конце августа запланирована стыковка моста, – сказал представитель амурского минтранса.

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#дороги #строительство

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