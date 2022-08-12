В амурских школах вводят уроки экологической грамотности

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Школьникам рассказывают, как сортируют отходы, что делают из переработанных материалов, из чего состоят батарейки и много других интересных и полезных фактов.

— Дети – это будущие взрослые, при этом они больше открыты знаниям и легче приобретают новые привычки, – считает руководитель регионального отделения ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор» Марина Жилкова.

Девушка знает это не только в теории, но и на практике. С ноября прошлого года амурские активисты обучают экологической грамотности учеников Чигиринской школы. С помощью средств федерального гранта защитники природы намерены распространить эту практику и на другие школы области.

Как сортируют отходы, что делают из переработанных материалов, из чего состоят батарейки – ответы на все эти вопросы уже знают ребята из Чигиринской школы.

— Это уникальный проект для нашего региона: до нас такие занятия в школах не проводились, – говорит Марина Жилкова. – Воплотить эту идею в жизнь мы смогли благодаря тому, что выиграли губернаторский грант в прошлом году.

По проекту уроки продлятся до конца ноября этого года. Однако активисты «РазДельного сбора» не намерены прощаться с этой практикой. Более того, они намерены внедрить экологическую грамотность и в других амурских школах за счет федерального гранта от Росмолодежи.

Накануне стартовал прием заявок на участие в конкурсе. Заявить о своем социально значимом проекте до 22 августа может любой россиянин от 14 до 35 лет. На реализацию полезных идей можно получить до одного миллиона рублей. В списке 15 номинаций на популярные темы от развития туризма и молодежных медиа до экологического просвещения.

В первом сезоне грантового конкурса Росмолодежи со своими проектами заявились 14 013 человек. Из них 1063 участника выиграли деньги на реализацию планов. На их полезные идеи было выделено 867 миллионов 931 тысяча рублей.