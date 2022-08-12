Улицу Мухина в Благовещенске сделают пятиполосной

Во время прямого эфира в амурском ЦУР заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрию Лучникову поступали вопросы, в том числе и о текущем ремонте дорог в Благовещенске и селах Благовещенского городского округа. Многих горожан волнуют постоянные перекопы и затянувшийся ремонта улицы Мухина.

— На Мухина проведён глобальный ремонт. Я такого не помню ни десять, ни 15 лет назад, – рассказал амурчанам Дмитрий Лучников. – Подобную реконструкцию улицы давно не проводили.

Он рассказал, что на протяжении всего ремонта проводилась выемка грунта, замена коммуникаций, устройство коллекторов. Ремонт предусматривает замену освещения, обустройство карманов, остановок и многое другое. Кроме того, после запуска обновлённая Мухина станет шире – дорога станет пятиполосной.

Замминистра также пояснил, почему Мухина не заасфальтировали в прошлом году. Он рассказал, что грунт за зиму должен был стабилизироваться. А сейчас самое время укладывать асфальт.

Поступали во время прямого эфира и жалобы на повсеместные перекопы.

— Я сам являюсь пользователем этих дорог и ситуацию знаю. Сейчас хочу призвать людей немного потерпеть, – сказал представитель амурского минтранса. – В октябре город поедет.

Он объяснил, что уменьшить количество перекопов можно только сократив число ремонтов. Но в таком случае люди будут недовольны тем, что дороги портятся, а их не ремонтируют. Лучников отметил, что не все перекопы в городе – это ремонт дорог. Часть из них – это ремонт сетей или другие работы, которые проводят коммунальные службы.

По вопросу об окончании ремонта Игнатьевского шоссе замминистра пояснил, что работу подрядчик планирует завершить к 15 сентября.

— Мы на финишной прямой, – заверил амурчан Лучников.

Поступил во время прямого эфира и вопрос о «разбитой» улице Центральной в селе Чигири.

— Контракт есть. Подрядчик в скором времени приступит к ямочному ремонту, – рассказал Дмитрий Петрович.

Он пояснил, что проблема Центральной (и не только) улицы в Чигирях в том, что по ней движется крупногабаритный транспорт. Сейчас совместно с администрацией прорабатывается вопрос введения ограничения на движение большегрузов.

Кроме того, заключён контракт на ремонт улицы Центральной в селе Владимировка. Сейчас специалисты ожидают прохождение гребня паводка, после чего будет проведено обследование дороги. Если переувлажнения не будет, ремонт проведут уже в этом году.

Также уже законтрактована для ремонта дорога Благовещенск – Белогорье. Если погода позволит, её отремонтируют в текущем году. Если нет, то работы будут перенесены на 2023 год.

Во время прямого эфира поступали не только жалобы. Один из жителей Благовещенска поблагодарил за проведённый ремонт калининского кольца, отметив, что сейчас проезд стал удобнее.