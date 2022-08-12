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12августа
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Ани Лорак рассталась с молодым избранником и улетела к бывшему мужу в Турцию

Лорак отдыхает вместе с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу

Ани Лорак рассталась с молодым избранником и улетела к бывшему мужу в Турцию
Фото: odnaminyta.com

Последние три года Ани Лорак строила отношения с продюсером Егором Глебом, который младше её на 14 лет. Однако недавно певица рассталась с молодым избранником и отправилась вместе с дочерью к бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу, сообщает «Комсомольская правда».

Украинская певица Ани Лорак давно перебралась в Москву и уже много лет зарабатывает в России. Однако в последние месяцы артистка отменила все выступления и ушла из соцсетей.

По слухам, Лорак с дочерью на лето уехала отдыхать в Турцию к бывшему мужу. Ради девочки певица поддерживает дружеские отношения с Муратом Налчаджиоглу.

Последние три года певица была в отношениях с продюсером Егором Глебом, который младше её на 14 лет. Егор родом из Киева, но уже несколько лет строил карьеру в Москве. Его бывшая жена рассказала, что ещё весной он переехал в США. Коллеги певицы говорят, что Ани и Егор приняли решение расстаться.

В браке с бывшим мужем Муратом Лорак прожила девять лет. Причиной их развода стали измены Налчаджиоглу. Сейчас они вместе с дочерью отдыхают на родине Мурата в Турции, но о возобновлении отношений речи пока не идёт. Бывших супругов связывает только дружба. Однако поклонники певицы надеются на воссоединение пары.

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#отдых #шоу-бизнес

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