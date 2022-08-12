Амурчан, желающих взять ребёнка, приглашают в Школу приёмных родителей

Амурчан, которые хотят взять в семью ребёнка из детского дома, приглашают пройти обучение в Школе приёмных родителей (ШПР),сообщает минсоцзащиты региона.

Специалисты отмечают, что это обязательный этап подготовки будущих родителей. Занятия ведут педагоги, психологи и приёмные родители-практики. Подготовка проходит в формате интерактивного тренинга, куда входят лекции, моделирование различных ситуаций и игры. ШПР советуют пройти всем кандидатам, даже бабушкам, дедушкам, сёстрам и братьям, так как это поможет справиться с возможными трудностями во время адаптации.

«Среди тем, поднимаемых в ходе работы, выступают страхи и ожидания от усыновления, юридические вопросы, возрастные и медицинские особенности развития детей, привязанность и травма привязанности, поиск ребенка и первая встреча, адаптация», – говорится в сообщении.

После обучения в школе проводят аттестацию и выдают свидетельство о прохождении подготовки. Документ не имеет ограниченного срока действия, поэтому будущие приёмные родители не обязаны сразу же принимать решение о взятии ребёнка из детского дома.

Обучение бесплатное. Чтобы записаться в ШПР, нужно обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства или в службы подготовки и сопровождения замещающих семей. В Амурской области работает 21 Школа приёмных родителей. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8(4162)200-242, 8(4162)200-269.