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Какие дороги отремонтируют в Благовещенске в 2023 году

В правительстве пообещали, что ремонт будет проходить быстрее

Какие дороги отремонтируют в Благовещенске в 2023 году
Фото: Амур.инфо

В пятницу, 12 августа, во время прямого эфира на площадке ЦУР заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Лучников ответил на вопросы амурчан. В частности, он рассказал о том, какие дороги отремонтируют в 2023 году в Благовещенске.

В следующем году запланирован ремонт улицы 50 лет Октября в сторону улицы Октябрьской и ремонт самой Октябрьской, которая в текущем году используется как объездная.

— В первую очередь мы проводим ремонт на аварийных и загруженных участках городских дорог, – пояснил Дмитрий Лучников. – Сначала ремонт проводится на магистральных дорогах, а после будет произведён на объездных.

Кроме того, представитель амурского минтранса поделился планами на перспективу. Путепровод, который свяжет район КПП и центр города, планируют сдать в эксплуатацию к 2026 году. Сейчас на участках проводятся подготовительные работы.

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#дороги

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