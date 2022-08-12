Какие дороги отремонтируют в Благовещенске в 2023 году

В пятницу, 12 августа, во время прямого эфира на площадке ЦУР заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Лучников ответил на вопросы амурчан. В частности, он рассказал о том, какие дороги отремонтируют в 2023 году в Благовещенске.

В следующем году запланирован ремонт улицы 50 лет Октября в сторону улицы Октябрьской и ремонт самой Октябрьской, которая в текущем году используется как объездная.

— В первую очередь мы проводим ремонт на аварийных и загруженных участках городских дорог, – пояснил Дмитрий Лучников. – Сначала ремонт проводится на магистральных дорогах, а после будет произведён на объездных.

Кроме того, представитель амурского минтранса поделился планами на перспективу. Путепровод, который свяжет район КПП и центр города, планируют сдать в эксплуатацию к 2026 году. Сейчас на участках проводятся подготовительные работы.