Василий Орлов: «Денежная мотивация заметно влияет на стремление студентов добиваться улучшения оценок»

Сейчас амурские студенты могут претендовать сразу на пять видов стипендий: государственную академическую, имени Муравьева-Амурского, Правительства РФ, губернатора Амурской области лучшим студентам и губернаторскую для студентов, трудоустроенных по профессии, сообщает пресс-служба областного правительства.

С 2020 года студенты, закрывшие две сессии на «отлично», раз в полугодие могут получить 12 тысяч рублей. В текущем году таких отличников 75 человек.

Для работающих студентов введена отдельная стипендия. Раз в полугодие они могут получить 30 тысяч рублей. Эту меру поддержи ввели в 2021 году. В 2022-м эти выплаты получили уже 43 человека.

Ректор ДальГАУ Павел Тихончук отметил, что ведется постоянная работа с потенциальными работодателями. На сегодняшний день аграрные предприятия активно участвуют в практических занятиях студентов, привлекая их на оплачиваемые работы. В нынешнем году порядка 700 человек работало на предприятиях и получало оплату.

Также по гранту в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в регионе реализуется новый формат подготовки специалистов. В Амурской области создадут второй по счету образовательно-производственный центр, который будет находиться на базе Амурского аграрного колледжа. Первый работает на базе Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта в Тынде.

— Денежная мотивация заметно влияет на стремление студентов добиваться улучшения оценок, что в итоге ведет к повышению уровня образования будущих специалистов. Выплаты стипендий будем продолжать. При этом когда мы выпускаем студента-отличника, которого на протяжении нескольких лет стимулировали на высокие результаты в учебе, об этом важно информировать потенциальных работодателей. Одной из удачных практик по подбору будущих работников могут стать «Дни открытых дверей для работодателей» в учебных заведениях. В такие мероприятия нужно активно вовлекать наши предприятия. Они заинтересованы в наборе новых перспективных кадров, а мы – в трудоустройстве молодых специалистов у нас в регионе на лучших условиях, – сказал Василий Орлов.