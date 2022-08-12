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12августа
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сегодня, 14:34 0

Жители микрорайона Благовещенска на несколько дней останутся без воды

Для горожан организуют подвоз

Жители микрорайона Благовещенска на несколько дней останутся без воды
Фото: Амур.инфо

Холодная вода будет отсутствовать с 8:00 15 августа до 8:00 18 августа в домах на улице Кантемирова между Институтской и Воронкова. Водоснабжение отключат из-за работ на сетях, сообщает пресс-служба «АКС».

Без воды временно останутся дома по адресу:

  • Воронкова, 8;
  • Кантемирова, 18/1; 19; 23; 23/1; 23/2; 23/3; 23/4.

Жителей домов просят заранее запастись водой.

Подвозить воду коммунальщики будут два раза в сутки в утренние и вечерние часы. Во дворе дома по адресу: улица Кантемирова, 23 водовоз будет работать с 16 августа.

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#жизнь #ЖКХ

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