Жители микрорайона Благовещенска на несколько дней останутся без воды

Холодная вода будет отсутствовать с 8:00 15 августа до 8:00 18 августа в домах на улице Кантемирова между Институтской и Воронкова. Водоснабжение отключат из-за работ на сетях, сообщает пресс-служба «АКС».

Без воды временно останутся дома по адресу: Воронкова, 8;

Кантемирова, 18/1; 19; 23; 23/1; 23/2; 23/3; 23/4. Жителей домов просят заранее запастись водой. Подвозить воду коммунальщики будут два раза в сутки в утренние и вечерние часы. Во дворе дома по адресу: улица Кантемирова, 23 водовоз будет работать с 16 августа.

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Кристина Хасуева