Регина Тодоренко рассказала, как решилась на домашние роды

Регина в своём блоге призналась, что второго ребёнка захотела родить в домашних условиях. Она почувствовала, что малыш именно так должен появиться на свет. При этом телеведущая предупредила будущих мамочек, что это небезопасное занятие.

Тодоренко объяснила, что домашние роды могут быть опасными «для неподготовленных рожениц и паникующих родственников», а также для беременных с осложнениями. Телеведущая отметила, что в специальных центрах, оборудованных для домашних родов, будущая мама проходит тестирование, после которого врач решает, стоит ли ей рожать в таких условиях или обратиться в больницу.

По словам Регины, она запомнила слова акушерки, что «рожать в домашних условиях гораздо ответственнее, чем в госпитале». Будущая мама должна хорошо понимать все риски и ответственно подойти к подготовке.

Тодоренко рассказала, что Влад согласился на её решение, хотя является приверженцем традиционной медицины. Певец сразу заявил, что будет присутствовать на родах. По словам телеведущей, они вместе с мужем прошли курсы и изучили всю необходимую информацию.

Своего первого сына Регина родила в московской клинике. Мальчику дали имя Михаил, но родители зовут его Майклом.