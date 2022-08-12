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12августа
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сегодня, 13:50 0

Россиянам рассказали, какая порция арбуза считается полезной

И в какое время лучше есть летнее лакомство

Россиянам рассказали, какая порция арбуза считается полезной
Фото: Амур.инфо

За один раз без вреда для здоровья можно съесть не более 200 граммов арбуза. Об этом рассказала российский диетолог Елена Соломатина, сообщает РИА «ФАН».

Так, в одном килограмме летнего лакомства содержится около 250 килокалорий. Если съесть много арбуза за раз, то повысится сахарная нагрузка на организм. 200 граммов ягоды – это полноценный и полезный перекус, так как в нём содержится ликопин, который нейтрализует действие свободных радикалов и улучшает обмен веществ. Специалист отметила, что лучше съесть ломтик арбуза, чем конфету или печенье.

Такие перекусы можно устраивать до четырёх раз за день. При этом арбуз лучше есть между полноценными приёмами пищи, а людям, страдающим почечными заболеваниями, плод нужно есть с осторожностью.

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#жизнь #здоровье

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