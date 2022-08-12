Премьеру по Шекспиру готовят в Амурском театре драмы
Новый спектакль откроет 139-й театральный сезон
В Амурском областном театре драмы проходят репетиции нового спектакля «Ромео и Джульетта» по пьесе Уильяма Шекспира, переведённой поэтом Борисом Пастернаком.
«Ромео и Джульетта» откроет 139-й театральный сезон.
Фото: Амурский областной театр драмы
Фото: Амурский областной театр драмы
Спектакль ставит главный режиссёр театра Роман Зареев. В постановке участвуют 18 актёров, Ромео сыграет Семён Налётов, а Джульетту – Елизавета Канцерева.
Фото: Амурский областной театр драмы
Фото: Амурский областной театр драмы
Премьера состоится 30 сентября в 18:30. Билеты на спектакль можно купить в кассе театра или на сайте. Посетить спектакль можно и по «Пушкинской карте».
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