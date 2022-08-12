Визажист Гоар Аветисян рассказала об операции и сброшенном весе в 300 килограммов

Чтобы получить красивое тело, Аветисян даже пришлось лечь под нож хирурга. Поэтому некоторые подписчики не считают новую фигуру Гоар большим достижением. Однако визажистка уверяет, что не достигла бы нынешнего результата без строгой диеты и спорта.

29-летняя бизнесвумен рассказала, что первая операция у неё была в декабре 2020 года. Ей сделали подтяжку груди и убрали диастаз после родов. Аветисян ждала чуда, но её вес остался прежним – 90 килограммов.

Проходили месяцы, а её вес не уменьшался, так как пищевые привычки оставались прежними. Тогда Гоар взялась за себя, изменила питание и начала вести здоровый образ жизни. Только так она, наконец, смогла сбросить ненавистные килограммы.

Визажистка заявила, что операция не решит всё и не сделает вас худой. По её словам, те, кто так думает, очень сильно ошибаются. Даже если человеку уберут тонны жира, он снова появится при наборе веса.

Аветисян знает, о чём говорит, ведь она перепробовала сотни диет. По её словам, за всё время она суммарно скинула более 300 килограммов.