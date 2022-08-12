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сегодня, 15:57 0

РЖД подключилась к перевозкам через международный мост в Китай

Новый сервис запущен для контейнерных перевозок

РЖД подключилась к перевозкам через международный мост в Китай
Фото: пресс-служба Забайкальской железной дороги

Оператор Российских железных дорог совместно с другими транспортно-логистическими компаниями запустил новый сервис контейнерных перевозок по автомобильному мосту из Китая. Комплексная транспортная услуга направлена на улучшение и ускорение товарооборота между Китаем и Россией.

Маршрут включает в себя перевозку контейнеров автотранспортом из КНР, обработку на таможенно-логистическом терминале «Каникурган». После чего груз отправляется адресатам по железной дороге. Первый такой состав 11 августа отправился в Самару, в его составе 50 контейнеров с товарами медицинского назначения.

Для того, чтобы отправлять контейнерные поезда, на станции Благовещенск провели реконструкцию, подготовили площадку для складирования контейнеров, платформы, железнодорожные пути и складские помещения, установили новое подъемно-перегрузочное оборудование. Технические возможности терминала позволяют обработать четыре контейнерных поезда в месяц, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

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#дороги #Китай #российская власть #транспорт #экономика

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