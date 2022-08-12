«Спутник V» стал самым экспортируемым препаратом в истории России

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Первую в мире вакцину от COVID-19 создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как показали клинические исследования и данные применения прививки в разных странах, «Спутник V» оказался одним из самых безопасных и эффективных методов борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме того, вакцина также работает и против новых мутаций COVID-19 в том числе против штаммов «дельта» и «омикрон».

Отмечается, что «Спутник V» использовали в 71 стране мира, где живут более четырёх миллиардов человек.