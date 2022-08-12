Паводок-2022: новый циклон не принесёт сильных осадков в Амурскую область

Все ответственные службы в Амурской области продолжают борьбу с дождевым паводком, из-за которого серьезно пострадали северные районы. Одновременно с этим в Благовещенском районе идёт подготовка к приходу гребня паводка, под угрозой подтопления несколько сёл. При этом в Амурском гидрометцентре предупреждают, что на Приамурье надвигается новый циклон.

— Циклон достигнет региона в начале следующей недели, 15-16 августа. Можно сказать, что «зацепит» Приамурье только краем. Большая часть осадков прольётся в Еврейской автономной области, на юге Хабаровского края и в Приморском крае, – рассказали в ЦГМС корреспонденту Амур.инфо. – Большого количества осадков в Амурской области не ожидается, но в текущей ситуации даже небольшой дождь нежелателен.

В гидрометцентре отметили, что такое развитие ситуации на сегодняшний день ожидается по прогностическим моделям. Прогноз может быть скорректирован исходя из новых данных.

В правительстве Амурской области уточняют, что в Зейском, Магдагачинском районах и Тындинском округе паводковая обстановка нормализуется, вода уходит из подтопленных населённых пунктов.

В Амурском центре ГЗ и ПБ рассказали, что в селе Ивановка Зейского района остаются подтопленными 12 жилых домов (за сутки вода ушла более чем из 30 домов) и 130 приусадебных участков. Жителям села, отказавшимся от эвакуации, спасатели доставляют продукты и бутилированную воду на плавающем транспортере областного ПСО.

В Приамурье организована работа четырех лодочных переправ в Зейском и Магдагачинском районах. По ним спасатели доставляют местных жителей в деревни, отрезанные водой. В Магдагачинском районе действует канатная переправа на размытом участке дороги Черняево – Кузнецово.

Кроме того, сегодня, 12 августа, в село Толбузино вертолётом МИ-8 доставят фельдшера, который привезёт медикаменты и будет находиться в селе до тех пор, пока не восстановят транспортное сообщение, оператора Почты России, который выдаст пенсию. Также в село вертолетом привезут продукты питания.

В Тыгде организован ПВР, а в Тынде начали просушивать дома и проводить аварийно-восстановительные работы.

— Из северных районов вода постепенно уходит. Здесь в ближайшие дни предстоит большой объем восстановительных работ. На особом контроле – ремонт дамбы в Магдагачах, поврежденных мостов в Тындинском районе, а также дорог, – отметил губернатор Василий Орлов.

Одновременно с этим Главное управление МЧС России по Амурской области обратилось к жителям Благовещенского района, ожидающих волну паводка, с просьбой «сохранять спокойствие и руководствоваться официальными источниками информации».