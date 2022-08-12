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сегодня, 11:01 0

Амурчане помогают строить дамбы во Владимировке

На помощь отправились благовещенцы и волонтеры «Молодежки ОНФ»

Амурчане помогают строить дамбы во Владимировке
Фото: Молодежка ОНФ

В районе села Владимировка второй день сооружают гидрозащитные укрепления, чтобы быть готовыми к наступлению паводка и минимизировать его последствия.

Накануне помогать жителям Владимировки отправились семь человек из команды «Молодежки ОНФ». В прошлом году они уже принимали участие в строительстве дамб и ликвидации последствий паводка. Участники команды оказывали адресную помощь жителям сел Игнатьево и Сергеевка. Всего добровольцы помогли устранить последствия наводнения более чем в 50 домах.

Фото: Молодежка ОНФ

Фото: Молодежка ОНФ

Работает там молодежь и сегодня. К ним также присоединились неравнодушные жители Благовещенска, которых привезли в село автобусами от ОКЦ.

Фото: Молодежка ОНФ

Фото: Молодежка ОНФ

Видео: Молодежка ОНФ

По информации Главного управления МЧС по Амурской области, пик паводка ожидается с 13 по 15 августа. Уровень реки Зея может достигнуть отметки в 650-720 сантиметров. Подтопление Владимировки возможно при достижении 710 сантиметров.

В ведомстве сообщили о возможном подтоплении жилых домов и огородов в посёлке Зазейский, Благовещенске, сёлах Владимировка, Волково, Усть-Ивановка, а также одного участка автомобильной дороги между сёлами Усть-Ивановка и Черемхово с 8 по 9 километры дороги.

— По итогам сегодняшней работы мы загрузили мешками с песком 13 грузовиков. Которыми потом укрепили дамбу. Завтра работу продолжим. Было приятно, что местные жители помнят нас еще по прошлому году и благодарят за поддержку, – рассказала координатор команды «Молодёжки ОНФ» в Амурской области Евгения Ермолаева.

Видео: Молодежка ОНФ

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#большая вода

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