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сегодня, 11:46 0

Свободный сегодня отмечает юбилей

Амурчанам показали, как город выглядел в разные годы

Свободный сегодня отмечает юбилей
Фото: администрация Свободного

К 110-летию Свободного, которое отмечается сегодня, 12 августа, энтузиасты создали небольшой фильм из кадров старых киноплёнок. Он показывает город в разные годы второй половины 20 века.

В основу ленты легли съемки, сделанные любительской киностудией, которая работала при кинотеатре имени Сергея Лазо. До настоящего времени эти материалы хранились в краеведческом музее. На пленках – виды города разных лет, фрагменты праздников и торжественных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

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#праздники #Свободный

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