Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о расставании с молодым мужем

Отсутствие Макарова на дне рождении маленькой дочери лишь подогрело слухи о разладе в семье Кудрявцевой. Разговоры о том, что телеведущая находится на грани развода с молодым мужем, ходят уже несколько месяцев. В июле Лера улетела в Болгарию без супруга и сейчас отдыхает в компании дочки, сестры и мамы.

51-летняя Кудрявцева устроила Маше сказочный праздник. Она надула шары и подготовила для именинницы целую гору подарков. Также телеведущая вручила малышке шикарный торт.

Лера не прокомментировала отсутствие Макарова рядом с дочкой в важный день. Хотя ранее хоккеист довольно часто появлялся на кадрах в личном блоге супруги.

Скандальный блогер Лена Миро недавно говорила о возможных проблемах в браке Кудрявцевой. Она написала о том, что ведущая сама решает все проблемы, пока её муж не может найти работу. Миро отметила, что из-за постоянного стресса и переутомления Лера часто жалуется на здоровье.

Как пишет «Газета.ru», ранее Кудрявцева рассказывала, что финансовое обеспечение семьи оказалось на ней, поскольку Игорь Макаров лишился контрактов в спорте и остался без работы.