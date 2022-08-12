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12августа
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сегодня, 10:17 0

Амурские мастера станут участниками Международного фестиваля

Они представят свои изделия из керамики

Амурские мастера станут участниками Международного фестиваля
Фото: АОДНТ

Мастера из Амурской области Сергей Клещёв и Ольга Сергиенко примут участие в конкурсе керамистов «Глиняный сказ», который пройдёт в рамках XIII Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора».

В период с 16 по 21 августа на территории сельского парка «Околица» (17 километров от Томска) встретятся керамисты из разных регионов России и зарубежья.

— Ольга Сергиенко вошла в число десяти мастеров народной глиняной игрушки, а Сергей Клещёв стал одним из десяти гончаров-мужчин в номинации «Гончарный круг». В работах амурских умельцев отражена тема Севера, – рассказали в пресс-службе АОДНТ.

Фото: АОДНТ

В рамках конкурса амурским мастерам придется не только показать свои «домашние задания», но и создать новые изделия. Работы мастеров будут выставлены на аукционе, а вырученные средства направят на помощь онкобольным детям.

В программу «Глиняного сказа» включены также конкурс скульптур «Традиции и современность», спринт-конкурс «Сумасшедшая глина», мастер-классы членов жюри и выставка-ярмарка работ.

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#конкурсы #культура

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