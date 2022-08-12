Куда сходить в Благовещенске на выходных

Амур.инфо подготовило подборку городских мероприятий на 13 и 14 августа. Главным событием выходных станет День физкультурника. Его в субботу отметят по всей России.

День физкультурника

В Благовещенске к празднику приурочили спортивный фестиваль. На стадионе «Амур» соберутся команды спортивных федераций и выяснят, кто круче: лыжник или сноубордист, бадминтонист или теннисист. Приглашают представителей и других видов спорта. Начало соревнований в 9:50.

Кроме того, на стадионе «Амур» все выходные будет проходить футбольный фестиваль «Загрузи себя футболом – Мы вместе!» на приз губернатора области. Поболеть за команды может любой желающий. Открытие фестиваля состоится в субботу в 14:00, игры пройдут и в воскресенье, с 9:30.

Если встаете раньше, готовы выехать за город и любите рыбалку, то в честь Дня физкультурника для вас подготовили необычное мероприятие, которое точно стоит посетить. 13 и 14 августа на дамбе села Новоалександровки Тамбовского района пройдет второй этап кубка Амурской области по рыболовному спорту, по дисциплине «поплавочная удочка». Регистрация участников начнется до рассвета, в 4:30, а в 6:00 объявят старт.

Фестиваль дарения

Благовещенцев вновь приглашают на фестиваль дарения: выбрать себе верхнюю одежду и даже новое нижнее белье. Мероприятие пройдет сразу на двух площадках. В 11 часов жителей будут ждать в сквере на Чайковского, 195/1. А в 16 часов горожан приглашают в парк на Зеленой, 30.

Музеи

Амурский областной краеведческий музей зовёт горожан и гостей Благовещенска на тематическую экскурсию «История России в лаковой миниатюре», состоится она в субботу и в воскресенье, в 14:00. Для самых маленьких зрителей краеведческий музей подготовил интерактивную экскурсию «В лес за загадками», она состоится в субботу в полдень.

Если вы еще ни разу не были в Амурском краеведческом, то стоит посетить обзорную экскурсию по его залам: «Знакомьтесь, музей!». Это можно сделать как в субботу, так и в воскресенье, в 15:00.

В воскресенье сотрудники Амурского областного краеведческого музея приглашают оправиться на пешую экскурсию по городу «Благовещенск купеческий», начало в 16:00.

Также на воскресенье в музее запланирован квест для юных любителей тайн (6+), «Школа детективов» распахнет свои двери в 12:00.

Музейно-выставочный центр «Дом Котельникова» в субботу и в воскресенье расскажет своим гостям об особенностях жизни купцов рубежа XIX-XX веков и об Иннокентии Александровиче Котельникове в рамках обзорной экскурсии «Из истории купеческого быта конца XIX – начала XX веков», начало в 11:00.

Также в «Доме Котельникова» в эту субботу можно с пользой попить чаю. Во время интерактивного мероприятия гости узнают, откуда «пришел» чай в Россию, кто и как пил этот напиток на Руси, особенности купеческого чаепития и правила чайного этикета.

Для любителей пеших прогулок, архитектуры и истории родного города музейно-выставочный центр «Дом Котельникова» предлагает узнать интересные факты о дореволюционных общественных зданиях нашего города, а также принадлежавших амурским купцам и золотопромышленникам в рамках новой экскурсии «Пройдём по Благовещенской…», начало в 16:00 в субботу и в воскресенье.

Мастер-классы

В Выставочном зале Благовещенска на улице 50 лет Октября в субботу состоится мастер-класс члена Союза художников России Николая Савченко «Контрфактура», на котором заслуженный художник поделится своей авторской техникой, начало в 14:00. В воскресенье здесь пройдет еще один мастер-класс – «Объёмные капли на бумаге», его проведет дизайнер, художник, иллюстратор Дмитрий Василец. Начало в 14:00.

В субботу в музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова Галина Тушнова, член Творческого союза художников России из Москвы, ждет гостей на свой мастер-класс с мастихином, начало в 11:00.

Выставка

В Амурском областном Доме народного творчества желающие могут посетить выставку, посвященную российскому казачеству, которая стартовала 6 августа и завершит работу 29 числа.