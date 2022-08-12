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12августа
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сегодня, 11:23 0

В России предложили ограничить время шумных ремонтов в новостройках

С инициативой в минстрой обратилась общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

В России предложили ограничить время шумных ремонтов в новостройках
Фото: Амур.инфо

Сейчас регионы сами регулируют правила соблюдения тишины в многоквартирных домах, но зачастую они не распространяются на новостройки в течение первых полутора лет после ввода домов в строй.

В квартирах только построенных домов можно делать ремонт в любое время, за исключением ночи. Поэтому люди, которые решили жить с отделкой от девелопера, не защищены от шумных работ у соседей, написали «Известия».

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» решила выступить с инициативой по ограничению «шумовой свободы» в новостройках, предложив ввести повсеместный запрет на шумные работы независимо от года постройки дома – с 20:00 до 8:00 в праздничные дни и по воскресеньям, а также в обязательный «тихий час» с 14:00 до 16:00.

Свое обращение «Деловая Россия» направила в минстрой.

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#ЖКХ #закон

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