Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:01 0

За приз губернатора Амурской области поборются 16 футбольных команд

Победители отправятся в Санкт-Петербург на матч «Зенит» – «Оренбург»

За приз губернатора Амурской области поборются 16 футбольных команд
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске на стадионе «Амур» в выходные разыграют приз губернатора Приамурья – поездку в Санкт-Петербург на матч «Зенит» – «Оренбург», сообщает минспорта региона.

В фестивале «Загрузи себя футболом – Мы вместе!» будут участвовать победители муниципальных этапов соревнования – 16 футбольных команд. Спортсмены юны: 2010-2011 годов рождения, одна команда состоит из девочек. Фестиваль начнётся в субботу, 13 августа, в 14:00. Все команды разделят на четыре группы, каждая сыграет с каждой, в воскресенье соревноваться будут лидеры.

Победители также посетят футбольную базу «Зенита», где они встретятся с тренером вратарей команды, поучаствуют в мастер-классах и побывают в самых интересных местах Санкт-Петербурга. Кроме того, детская футбольная лига «Амурец» подарит им фирменную спортивную экипировку. А командам, занявшим второе и третье места, вручат по восемь футбольных мячей.

Просмотров всего: 440

#дети #спорт

распечатать


В России и мире

Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о расставании с молодым мужем
Происшествия

В Благовещенске нашли пропавшую мать с младенцем
Происшествия

В Благовещенске пропала женщина с больным грудным ребёнком
В России и мире

51-летняя певица Наргиз ждет ребёнка от молодого мужа Антона Ловягина