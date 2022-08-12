За приз губернатора Амурской области поборются 16 футбольных команд

В Благовещенске на стадионе «Амур» в выходные разыграют приз губернатора Приамурья – поездку в Санкт-Петербург на матч «Зенит» – «Оренбург», сообщает минспорта региона.

В фестивале «Загрузи себя футболом – Мы вместе!» будут участвовать победители муниципальных этапов соревнования – 16 футбольных команд. Спортсмены юны: 2010-2011 годов рождения, одна команда состоит из девочек. Фестиваль начнётся в субботу, 13 августа, в 14:00. Все команды разделят на четыре группы, каждая сыграет с каждой, в воскресенье соревноваться будут лидеры.

Победители также посетят футбольную базу «Зенита», где они встретятся с тренером вратарей команды, поучаствуют в мастер-классах и побывают в самых интересных местах Санкт-Петербурга. Кроме того, детская футбольная лига «Амурец» подарит им фирменную спортивную экипировку. А командам, занявшим второе и третье места, вручат по восемь футбольных мячей.