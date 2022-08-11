Амурский паводок - 2022: С северов вода уходит, на юге строят дамбы

На сегодняшний день на территории области остаются подтопленными 45 жилых домов, 32 уже освободились от воды, об этом рассказал в ходе совещания зампред амурского правительства Алексей Севостьянов.

Также остаются подтопленными 150 придомовых территорий, 8 автомобильных мостов, 17 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения – 31 населенный пункт. Пострадавших в результате прохождения паводка нет.

Из населенных пунктов области эвакуировано 190 человек, из них 65 – дети. В ПВР находится 3 человека, остальные разместились у родственников. Кроме этого, 19 человек находятся на сборном эвакуационном пункте села Ивановка. На участке дороге Зея – Тыгда продолжает дежурить вертолет, который перевозит людей через размыв. Всего с нарастающим итогом он успел совершить 62 рейса и перевезти 800 человек.

— Для помощи жителям в подтопленные населенные пункты области направлены 406 спасателей и 46 единиц техники, в том числе 2 вертолета, ПТС и 12 плавсредств. Проводятся аварийно-восстановительные работы. На сегодняшний день спасатели успели провести откачку воды в 17 домах, 4 дома просушить, очистить 36 приусадебных участков. Также из сел вывозится мусор, завозится песчанно-гравийная смесь для отсыпки дорог и размывов, – рассказал Алексей Севостьянов.

В трех северных районах области – Зейском, Магдагачинском и Тындинском – паводковая обстановка нормализуется. Вода постепенно сходит. В Зейском районе от воды освободились 32 домовладения. В Магдагачинском районе без транспортного сообщения остаются 4 населенных пункта. Создана лодочная переправа Тыгда – Черняево – Кузнецово. В Тыгде организован ПВР. В поселке Магдагачи восстановлено водоснабжение, прерванное в результате повреждения дамбы. Плотина сдерживала воду, которая использовалась для нужд котельной, а также питала скважины, обеспечивающие водой часть поселка. В Тынде приступили к просушке подтопленных домов и аварийно-восстановительным работам. Идет подсчет ущерба, в том числе стоимости восстановления разрушенных стихией мостов.

В Тындинском районе проезд обеспечен по региональным дорогам, идут работы по восстановлению поселковых дорог. Дорожникам помогают местные предприятия. Наиболее сложная ситуация с мостом через реку Гилюй, где смыло въезды. Сейчас специалисты восстанавливают временный проезд, в дальнейшем потребуется капитальный ремонт.

— Из северных районов вода постепенно уходит. Здесь в ближайшие дни предстоит большой объем восстановительных работ. На особом контроле – ремонт дамбы в Магдагачах, поврежденных мостов в Тындинском районе, а также дорог. Всем министерствам задачи поставлены. Параллельно с этим продолжаем внимательно следить за развитием паводковой ситуации. Смотрим на прогнозы. У глав населенных пунктов, где по прогнозам есть риск подтоплений, достаточно времени, чтобы подготовиться к приходу паводка. При этом очень важно вовремя информировать жителей. Возникновение совершенно необоснованной паники недопустимо, – отметил губернатор Василий Орлов.

По данным амурского Гидрометцентра, интенсивность осадков в Амурской области за прошедшие сутки существенно снизилась. Однако местами на востоке области прошли сильные дожди, осадки выпали в Селемджинском районе и Архаре. Уровни рек пока высокие.

Паводок по реке Зея перемещается в сторону Благовещенка. При развитии неблагоприятного сценария серьезные подъемы уровня воды в Благовещенском районе ожидаются к выходным.

В Благовещенском районе в настоящее время организованы превентивные мероприятия по недопущению подтопления сел Усть-Ивановки и Владимировки. Для усиления создан запас песка и пескогравия, приобретено 20 тысяч мешков. На укреплении гидрозащитных сооружений задействовано 89 человек и порядка 17 единиц специализированной техники.