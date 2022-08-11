У приморского психинтерната сорвало крышу

Из-за сильного ветра в психоневрологическом интернате в селе Сальское Приморского края рухнула крыша. Внутри находились люди: 101 пациент и работники учреждения.

Психоневрологический интернат в селе Сальское Дальнереченского района лишился 800 квадратных метров кровли из-за сильного ветра, сообщило Министерство ГО ЧС Приморья в своем телеграм-канале. Само учреждение не пострадало, коммуникации тоже остались целы.

фото: министерство ГО ЧС Приморского края

ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Сотрудники интерната и его постояльцы в полном порядке.

На место происшествия прибыли спасатели Дальнереченского филиала краевой поисково-спасательной службы. Они убирали обломки досок, шифера, установили ночное освещение и накрыли поврежденный участок крыши специальным материалом, чтобы предупредить протечки. Восстановительные работы продолжаются.

фото: министерство ГО ЧС Приморского края