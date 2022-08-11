Василий Орлов поручил восстановить дамбу в Магдагачи до начала отопительного сезона

Губернатор Приамурья Василий Орлов во время рабочей поездки осмотрел повреждённую паводком дамбу в посёлке Магдагачи, сообщает региональное правительство.

Уточняется, что данная плотина накапливала воду, которая питала скважины, обеспечивающие водой часть населённого пункта, а также использовалась для котельной. Рабочие восстановили водоснабжение в посёлке и подключили станцию обезжелезивания, но пить воду из крана всё ещё нельзя, питьевую воду продолжают доставлять на машинах.

Фото: правительство Амурской области

Сейчас подрядные и проектные организации прорабатывают варианты, которые позволили бы обеспечить необходимый уровень воды в хранилище, чтобы пройти отопительный сезон. Василий Орлов поручил минприроды и минЖКХ восстановить плотину в максимально короткие сроки.

― Дамба для посёлка имеет большое значение – используется котельной во время отопительного сезона, а также важна для водоснабжения. Наша задача – до начала отопительного сезона закончить в Магдагачах все восстановительные работы. С проектировщиками и подрядчиками уже обсудили возможные варианты решений. В ближайшее время специалисты приступят к работам, – прокомментировал глава Амурской области.