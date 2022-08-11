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11августа
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сегодня, 19:14 0

Амурчанин до смерти избил своего друга

Свою вину мужчина не признал

Амурчанин до смерти избил своего друга
Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области

39-летний житель Сковородина предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

20 июня этого года мужчина и его знакомый, будучи пьяными, начали ругаться из-за ранее возникшего конфликта. Обвиняемый бил жертву по голове и телу, от полученных травм пострадавший через пять дней скончался в больнице.

Амурчанин не признал свою вину, сказав, что так он защищался. Но собранные следователем доказательства, свидетельские показания и проведённые экспертизы не подтвердили эту версию.

Расследование уголовного дела окончено, его рассмотрят в суде.

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#криминал #происшествия #Сковородино

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