Амурчанин до смерти избил своего друга

39-летний житель Сковородина предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

20 июня этого года мужчина и его знакомый, будучи пьяными, начали ругаться из-за ранее возникшего конфликта. Обвиняемый бил жертву по голове и телу, от полученных травм пострадавший через пять дней скончался в больнице.

Амурчанин не признал свою вину, сказав, что так он защищался. Но собранные следователем доказательства, свидетельские показания и проведённые экспертизы не подтвердили эту версию.

Расследование уголовного дела окончено, его рассмотрят в суде.