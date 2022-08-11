Паводковая обстановка в Амурской области остается сложной

В Амурской области остаются подтопленными 45 домов и порядка полутора сотен приусадебных участков. В области продолжают работу три пункта временного размещения населения, в готовности к развертыванию в случае ухудшения обстановки находятся еще три ПВР. Спасатели организовали лодочные переправы на проблемных участках дорог.

С 7 августа на территории Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации в связи с прохождением паводка. Инфраструктура региона пострадала от подъема рек. На территории семи муниципальных образований подтоплено 15 участков автомобильных дорог, восемь автомобильных мостов, из них два в Зейском районе, один в Шимановском, три в Тындинском округе и два в Тынде. Без автотранспортного сообщения остается 31 населенный пункт.

На проблемных участках дорог в Ивановке Зейского района, Тыгде – Черняево Магдагачинского района, в селе Марково Благовещенского района работают лодочные переправы. Спасатели на лодках перевозят людей, доставляют продукты питания. Готова к открытию при необходимости лодочная переправа между селами Черняево и Кузнецово в Магдагачинском районе.

фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Зейском районе, где вода размыла участок дороги сообщением Зея – Тыгда, продолжается перевозка людей через перемытый участок на вертолете Амурской авиабазы. За минувшие сутки перевезено более 400 человек.

В области организовано три пункта временного размещения населения, в готовности к развертыванию в случае ухудшения обстановки находятся еще три ПВР.

— Уровень реки правый Уркан за минувшие сутки понизился еще на 37 сантиметров до отметки 729 сантиметров. Это все еще выше уровня опасного гидрологического явления, но за сутки вода ушла из 32 домов. Жители возвращаются в свои дома. Спасатели оперативной группы Главного управления продолжают доставлять жителям воду и продукты питания, принимают заявки на оказание адресной помощи по ликвидации последствий паводка, – рассказал руководитель оперативной группы Денис Вайда, заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области.

фото: ГУ МЧС России по Амурской области

По мере освобождения подтопленных участков дорог дорожные службы проводят ремонтно-восстановительные работы. В городе Тынде спасатели оказывали адресную помощь населению, откачивают воду.

фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В поселке Магдагачи, где из-за подмыва водовода была экстренно отключена вода в жилых домах, водоснабжение восстановлено. Но администрация поселка убедительно просит жителей воду в пищу пока не употреблять.

А в населенных пунктах Благовещенского района только готовятся к встрече гребня паводка. Рабочими группами администраций Благовещенска и Благовещенского района проведено обследование территории населенных пунктов Владимировка, Усть-Ивановка, Заречный, Волково. Организован подворовой обход жителей, в круглосуточном режиме проводится мониторинг гидрологической обстановки. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.

Напоминаем, с 7 августа на территории Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации.