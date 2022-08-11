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11августа
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сегодня, 15:18 0

Бывший муж Ксении Бородиной похвастался новой квартирой

Курбан Омаров переехал в роскошное жилище

Бывший муж Ксении Бородиной похвастался новой квартирой
Фото: zvezdi.ru

Бывший муж Ксении Бородиной показал своё шикарное жилище. Курбан Омаров поделился с поклонниками процессом переезда в новую квартиру, несмотря на продолжающийся там ремонт, сообщает «Пятый канал».

В своём блоге Омаров сообщил, что переехал в новую квартиру, где ещё продолжается ремонт. Холостяцкое жильё 41-летнего бизнесмена даже при незаконченном ремонте выглядит великолепно. На опубликованных кадрах можно заметить стены, отделанные деревом, мрамором и золотом, а полы в квартире сделаны из камня. Новая мебель пока закрыта прозрачной плёнкой.

Из-за незаконченного ремонта счастливый владелец апартаментов вынужден хранить часть вещей в своём автомобиле. На видео предприниматель показал, как теперь выглядит его машина.

Курбан отметил, что большую помощь при переезде оказала его бывшая жена Алла, родившая ему первенца. Ранее бизнесмен благодарил экс-супругу за содействие, а также отметил поддержку поклонников, которые писали ему тёплые комментарии.

Курбан Омаров и Ксения Бородина прожили в браке шесть лет, у них есть общая дочь. В прошлом году их союз распался. Телеведущая заявляла, что это произошло из-за непростительного поступка мужа.

Как пишет «СтарХит», в последнее время бизнесмен активно флиртует с разными красотками, а однажды показал в своей постели сразу двух девушек. В ответ на осуждение подписчиков Омаров заявил, что попросту пользуется статусом свободного мужчины.

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#соцсети #шоу-бизнес

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