Бывший муж Ксении Бородиной похвастался новой квартирой

В своём блоге Омаров сообщил, что переехал в новую квартиру, где ещё продолжается ремонт. Холостяцкое жильё 41-летнего бизнесмена даже при незаконченном ремонте выглядит великолепно. На опубликованных кадрах можно заметить стены, отделанные деревом, мрамором и золотом, а полы в квартире сделаны из камня. Новая мебель пока закрыта прозрачной плёнкой.

Из-за незаконченного ремонта счастливый владелец апартаментов вынужден хранить часть вещей в своём автомобиле. На видео предприниматель показал, как теперь выглядит его машина.

Курбан отметил, что большую помощь при переезде оказала его бывшая жена Алла, родившая ему первенца. Ранее бизнесмен благодарил экс-супругу за содействие, а также отметил поддержку поклонников, которые писали ему тёплые комментарии.

Курбан Омаров и Ксения Бородина прожили в браке шесть лет, у них есть общая дочь. В прошлом году их союз распался. Телеведущая заявляла, что это произошло из-за непростительного поступка мужа.

Как пишет «СтарХит», в последнее время бизнесмен активно флиртует с разными красотками, а однажды показал в своей постели сразу двух девушек. В ответ на осуждение подписчиков Омаров заявил, что попросту пользуется статусом свободного мужчины.