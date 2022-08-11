В Благовещенске для движения транспорта открыли улицу Шимановского

В Благовещенске для автомобилистов открыли участок улицы Шимановского между Ленина и Зейской, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее здесь произошла авария на сетях. Коммунальщики взялись устранять её и закончили восстановительные работы раньше назначенного срока. Следующие автобусные маршруты вернулись на привычные схемы движения: маршруты №№ 4, 9, 30, 31: улица 50 лет Октября – улица Ленина – улица Шимановского – улица Зейская – улица Театральная – улица Ленина – далее по маршруту;

маршруты №№ 11, К: улица Ленина – улица Шимановского – улица Зейская – улица Театральная – улица Ленина – далее по маршруту;

маршрут № 28: улица 50 лет Октября – улица Ленина – улица Шимановского – улица Зейская – улица Театральная – далее по маршруту.

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Кристина Хасуева