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11августа
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сегодня, 18:16 0

В Благовещенске для движения транспорта открыли улицу Шимановского

Коммунальщики закончили работы раньше

В Благовещенске для движения транспорта открыли улицу Шимановского
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске для автомобилистов открыли участок улицы Шимановского между Ленина и Зейской, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее здесь произошла авария на сетях. Коммунальщики взялись устранять её и закончили восстановительные работы раньше назначенного срока. Следующие автобусные маршруты вернулись на привычные схемы движения:

  • маршруты №№ 4, 9, 30, 31: улица 50 лет Октября – улица Ленина – улица Шимановского – улица Зейская – улица Театральная – улица Ленина – далее по маршруту;
  • маршруты №№ 11, К: улица Ленина – улица Шимановского – улица Зейская – улица Театральная – улица Ленина – далее по маршруту;
  • маршрут № 28: улица 50 лет Октября – улица Ленина – улица Шимановского – улица Зейская – улица Театральная – далее по маршруту.

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#дороги #мэрия

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