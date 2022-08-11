В Благовещенске подходит к концу благоустройство сквера «Бабочка»

Накануне протестировали подсветку реконструируемого сквера. Проектом здесь предусмотрено более 70 различных светильников. Подсветка появится на арт-объектах, перголе с качелями и интересной входной группе.

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#городская власть #мэрия #строительство

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Светлана Овчинникова