В Благовещенске подходит к концу благоустройство сквера «Бабочка»
Работы планируют закончить к 28 августа
Накануне протестировали подсветку реконструируемого сквера. Проектом здесь предусмотрено более 70 различных светильников. Подсветка появится на арт-объектах, перголе с качелями и интересной входной группе.
«Считаю, получается очень красиво и уютно. Не бьет по глазам, мягко освещает всю территорию. Завершится благоустройство к 28 августа», – пишет Олег Имамеев в своем телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Олега Имамеева
Фото: телеграм-канал Олега Имамеева
Фото: телеграм-канал Олега Имамеева
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