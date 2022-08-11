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сегодня, 17:21 0

В Благовещенске подходит к концу благоустройство сквера «Бабочка»

Работы планируют закончить к 28 августа

В Благовещенске подходит к концу благоустройство сквера «Бабочка»
Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

Накануне протестировали подсветку реконструируемого сквера. Проектом здесь предусмотрено более 70 различных светильников. Подсветка появится на арт-объектах, перголе с качелями и интересной входной группе.

«Считаю, получается очень красиво и уютно. Не бьет по глазам, мягко освещает всю территорию. Завершится благоустройство к 28 августа», – пишет Олег Имамеев в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

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#городская власть #мэрия #строительство

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