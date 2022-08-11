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11августа
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сегодня, 17:43 0

На полную мощность мост через Амур заработает осенью

Мостовой переход завершил работу в тестовом режиме и перешел на платную систему проезда

На полную мощность мост через Амур заработает осенью
Фото: правительство Амурской области

С 10 августа плата вносится на российском пункте взимания платы (ПВП), расположенном при въезде на мост. Стоимость проезда зависит от высоты автомобиля и количества его осей. Установленные тарифные ставки по всем категориям утверждены обеими сторонами. На российском пункте взимания платы рассчитываются в рублях, на китайской стороне – в юанях.

Оплатить поездку по международному мосту можно с помощью наличных средств или банковской картой платежных систем Visa, MasterCard, UnionPay, MirPay.

Тарифы

Стоимость проезда для российских автомобилей зависит от высоты автомобиля и количества его осей. Всего установлено четыре тарифных категории. Цена поездки колеблется от 1 030 до 9 540 рублей. Подробная информация о тарифах размещена в спецразделе «Тарифы» на официальном сайте.

Итоги тестового режима

За два месяца работы мостового перехода в тестовом режиме без взимания платы границу пересекло 1 194 транспортных средства, перевезен 861 контейнер. В Благовещенск из Хэйхэ по мосту везли в основном картон, спецтехнику, электрооборудование, двери, обувь, канцелярские товары, формы для выпечки, шины и автозапчасти. В Китай отправляли пиломатериалы, облепиховое масло, сухое молоко, косметику и другие товары.

фото: правительство Амурской области

— Международный мост сейчас в среднем пересекает почти 40 грузовых автомобилей в день, с каждым днем загрузка перехода возрастает. Тестовый период отработали спокойно, без внештатных ситуаций. В полную мощность мост заработает осенью, в межсезонье, – все службы на российской стороне к этому готовы, – отметил глава Приамурья.

фото: правительство Амурской области

Важно!

По вопросам, связанным с платным режимом работы мостового перехода, участники внешнеэкономической деятельности и перевозчики могут обращаться в Филиал компании с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» по телефону +7 4162 39-00-10.

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#губернатор #Китай #транспорт #экономика

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