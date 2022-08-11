Актёр Милош Бикович показал новую избранницу
Бикович отдыхает с новой возлюбленной Иваной Малич на Бали
Сербский и российский актёр Милош Бикович показал свою новую возлюбленную. Фотографию с избранницей он опубликовал в соцсетях. Сейчас пара проводит совместный отпуск на Бали, сообщает «Пятый канал».
В прошлом году Милош Бикович расстался с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Танцовщица тогда призналась, что устала из-за постоянного эгоизма возлюбленного. Теперь у актёра появилась новая избранница.
Ей оказалась юристка из Черногории Ивана Малич. Сейчас влюблённые вместе отдыхают на Бали. Милош выложил в своём блоге фото с красивой спутницей.
Фото: m.5-tv.ru
На снимке пара позирует в одном из местных кафе. При этом артист отметил, что они придерживаются здорового образа жизни.
Говорят, что у Милоша и Иваны серьёзные планы на будущее. После отпуска влюблённые планируют вместе поселиться в новом доме, который Бикович построил под Белградом. Поклонники актёра с нетерпением ждут вероятного объявления о помолвке.
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