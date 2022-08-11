Актёр Милош Бикович показал новую избранницу

В прошлом году Милош Бикович расстался с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Танцовщица тогда призналась, что устала из-за постоянного эгоизма возлюбленного. Теперь у актёра появилась новая избранница.

Ей оказалась юристка из Черногории Ивана Малич. Сейчас влюблённые вместе отдыхают на Бали. Милош выложил в своём блоге фото с красивой спутницей.

Фото: m.5-tv.ru

На снимке пара позирует в одном из местных кафе. При этом артист отметил, что они придерживаются здорового образа жизни.

Говорят, что у Милоша и Иваны серьёзные планы на будущее. После отпуска влюблённые планируют вместе поселиться в новом доме, который Бикович построил под Белградом. Поклонники актёра с нетерпением ждут вероятного объявления о помолвке.