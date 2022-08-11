Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:34 0

Актёр Милош Бикович показал новую избранницу

Бикович отдыхает с новой возлюбленной Иваной Малич на Бали

Актёр Милош Бикович показал новую избранницу
Фото: 07a.ru

Сербский и российский актёр Милош Бикович показал свою новую возлюбленную. Фотографию с избранницей он опубликовал в соцсетях. Сейчас пара проводит совместный отпуск на Бали, сообщает «Пятый канал».

В прошлом году Милош Бикович расстался с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Танцовщица тогда призналась, что устала из-за постоянного эгоизма возлюбленного. Теперь у актёра появилась новая избранница.

Ей оказалась юристка из Черногории Ивана Малич. Сейчас влюблённые вместе отдыхают на Бали. Милош выложил в своём блоге фото с красивой спутницей.

Фото: m.5-tv.ru

На снимке пара позирует в одном из местных кафе. При этом артист отметил, что они придерживаются здорового образа жизни.

Говорят, что у Милоша и Иваны серьёзные планы на будущее. После отпуска влюблённые планируют вместе поселиться в новом доме, который Бикович построил под Белградом. Поклонники актёра с нетерпением ждут вероятного объявления о помолвке.

Просмотров всего: 813

#отдых #соцсети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Бывший муж Ксении Бородиной похвастался новой квартирой
В России и мире

Актриса Ольга Дибцева призналась, что десять лет ходила к психотерапевту
В России и мире

Дана Борисова высказалась о конфликте с Азизой
В России и мире

Мария Погребняк раскритиковала концерт Егора Крида в Турции