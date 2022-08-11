Беженцы, переехавшие в Благовещенск, рассказали о жизни под обстрелами ВСУ

Семья Слюсарь переехала в Амурскую область из города Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

— 22 апреля началось. Мы проснулись в четыре утра. Из леса тогда градом вылетели кассеты. Мы схватили своё ничего и побежали в бомбоубежище. И с того дня жили там в подвале, в яме, – рассказывает беженец Евгений Слюсарь.

Глава семьи вспоминает, что на их улице стояло семь домов. Осталось, если можно так сказать, всего три. В этом районе кинули 36 мин, пишет sm.news.

Семья рассказывает, что женщинам и детям украинские военные предлагали эвакуацию, но с ними эвакуироваться никто не захотел, все ждали российских солдат.

Российские военные пришли в Красный Лиман 26 мая. Город от украинских националистов освобождали военнослужащие ДНР при поддержке ВС РФ.

— Знаете отличие между русскими и украинцами? Украинцы только забирали, а русские пришли и нам дали. Свои пайки, сигареты, – говорит беженец Евгений Слюсарь.

По словам его супруги Лидии, российские военные сразу стали спрашивать, чем им нужно помочь, едой, медикаментами. Но семья Слюсарь просто хотела уехать. Не давали этого сделать непрекращающиеся обстрелы.

«Никто не хочет на Украине жить! Там дурдом», – добавляет глава семьи.

Потом пришли русские, выложили в социальные сети несколько видео о том, что происходит в Красном Лимане, пишет sm.news.

— И пацаны уже из России, Крыма, Москвы, кто знает меня, увидели и организовали нам коридор. Проплатили таксистов всех, перевозчиков. За нами приехали, загрузили и увезли, – делится Евгений Слюсарь. – И вот мы здесь, знаете, чего пугались у вас? Салютов. Хлопки, выстрелы. Но сейчас уже адаптировались.