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11августа
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сегодня, 16:39 0

Василий Орлов рассказал, что будет с подтопленной Ивановкой

Губернатор Приамурья встретился с жителями

Василий Орлов рассказал, что будет с подтопленной Ивановкой
Фото: правительство Амурской области

Глава области Василий Орлов встретился с жителями села Ивановка Зейского района, которое было подтоплено в результате паводка. Сейчас в селе остаются в воде 45 домов и 130 приусадебных участков. Из населенного пункта эвакуировали 118 человек. 19 человек остались в Ивановке в сборном эвакуационном пункте,

В пункте сбора губернатор встретился с жителями, оставшимися во время паводка в Ивановке, рассказал о запланированных аварийно-восстановительных работах и выплатах пострадавшим от стихии.

фото: правительство Амурской области

Говорили на встрече и об обязательной эвакуации граждан из зоны ЧС. Напомним, поправки в закон об этом были приняты в прошлом году. Они призваны обеспечить безопасность людей во время бедствий, однако не все граждане эвакуируются, чем подвергают свою жизнь опасности и усложняют работу спасателей.

фото: правительство Амурской области

Как сообщила глава Зейского района Илона Сысолятина, все жители, оставшиеся в селе, обеспечены водой и продуктами питания.

фото: правительство Амурской области

— Людям ежедневно доставляются продукты питания, питьевая бутилированная вода. Также остались животные, которых мы кормим, – добавила глава района.

— Вода уходит. Сейчас важно обратить внимание на обеспечение безопасности – оперативно провести дезинфекцию помещений и скважин, проверить и восстановить электричество. После окончательного схода воды приступим к аварийно-восстановительным работам, обязательно окажем помощь в просушке домов, проверим работоспособность печей и поможем с их восстановлением, если это требуется. Из областного бюджета будут выдаваться выплаты: 15 и 30 тысяч рублей при утрате имущества, плюс по десять тысяч рублей дополнительно выплачивается на ребенка. Поможем с кормами для животных, топливом и дровами. Помощь овощами будет тем, у кого утонул дом и приусадебный участок. Ведомствам поручаю собрать потребность от жителей, – уточнил Василий Орлов.

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#губернатор #МЧС #природа

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