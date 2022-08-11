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11августа
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сегодня, 16:21 0

МРОТ в России могут повысить до 30 тысяч рублей

Госдума рассмотрит соответствующий законопроект

МРОТ в России могут повысить до 30 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

МРОТ в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей. Сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года. Но только если законопроект, который 11 августа внесут в Госдуму, будет принят.

Сторонники закона считают, что повышение минимальной оплаты труда поможет не только свести к минимуму последствия инфляции, но и снизить уровень бедности населения. Согласно расчетам, чтобы реализовать проект необходимо 1,16 триллиона рублей.

Минимальная заработная плата в РФ значительно ниже данного показателя в Европе. Низкий уровень МРОТ создает массу проблем как гражданам, так и государству, пишет РИА ФАН.

— Пересмотреть параметры МРОТ важно именно сейчас, в момент подготовки бюджета на 2023 год. МРОТ – величина, которая рассчитывается по медианной методике, принятой в России несколько лет назад. Тогда ориентировались на стабильную экономическую ситуацию, что не соответствует нынешним реалиям и требует коррекции – отметил глава комитета по труду и социальной политике Госдумы РФ Ярослав Нилов.

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#экономика #финансы

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