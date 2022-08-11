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11августа
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сегодня, 15:46 0

В Амурской области всё ещё закрыты 12 участков автомобильных дорог

Полиция приводит полный список

В Амурской области всё ещё закрыты 12 участков автомобильных дорог
Фото: Амур.инфо

Решение о закрытии дорог вынужденное. Дорожное покрытие подмывает вода, передвигаться по этим участкам опасно, сообщается в телеграм-канале амурской полиции.

На перекрытых участках установили знаки «Движение запрещено». Здесь же дежурят сотрудники ГИБДД. А подрядные организации приводят закрытые участки в нормативное состояние.

Перекрыты следующие участки автомобильных дорог:

  • в Зейском районе: Зея – Тыгда, Подъезд к селу Ивановка, Заречное – Сиан, Зея – Поляковский;
  • в Магдагачинском районе: Магдагачи – Тыгда, Магдагачи – Гонжа, Черняево – Кузнецово, Тыгда – Черняево, Гонжа – Кислый ключ;
  • в Тындинском районе: Талдан – Соловьевск;
  • в Шимановском районе: Новоалександровка – Аносово, Подъезд к поселку Ушаково.

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#дороги #большая вода #происшествия

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