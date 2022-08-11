В Амурской области всё ещё закрыты 12 участков автомобильных дорог
Полиция приводит полный список
Решение о закрытии дорог вынужденное. Дорожное покрытие подмывает вода, передвигаться по этим участкам опасно, сообщается в телеграм-канале амурской полиции.
На перекрытых участках установили знаки «Движение запрещено». Здесь же дежурят сотрудники ГИБДД. А подрядные организации приводят закрытые участки в нормативное состояние.
Перекрыты следующие участки автомобильных дорог:
- в Зейском районе: Зея – Тыгда, Подъезд к селу Ивановка, Заречное – Сиан, Зея – Поляковский;
- в Магдагачинском районе: Магдагачи – Тыгда, Магдагачи – Гонжа, Черняево – Кузнецово, Тыгда – Черняево, Гонжа – Кислый ключ;
- в Тындинском районе: Талдан – Соловьевск;
- в Шимановском районе: Новоалександровка – Аносово, Подъезд к поселку Ушаково.
Просмотров всего: 202
#дороги #большая вода #происшествия