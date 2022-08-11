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Актриса Ольга Дибцева призналась, что десять лет ходила к психотерапевту

Дибцева рассказала, что познакомилась с будущим мужем на сеансе у психолога

Актриса Ольга Дибцева призналась, что десять лет ходила к психотерапевту
Фото: damion.club

Актриса Ольга Дибцева, известная по ролям в фильмах «Холоп» (12+) и «Нереалити» (18+) призналась, что почти 10 лет ходила на психотерапию. Артистка рассказала, что даже с будущим супругом познакомилась на одном из таких сеансов, сообщает «Московский комсомолец».

Дибцева рассказала, что около 10 лет ходила на личную и групповую терапию к психотерапевту. Даже с будущим мужем актриса познакомилась во время одного из таких сеансов.

Она отметила, что психология давно присутствует в её жизни. Всех своих друзей и знакомых Ольга также отправила к психологам. Звезда сериалов и сама увлекается этой наукой и даже хотела пойти учиться на психолога. Но пока у неё не получается совместить обучение с работой.

Дибцева также является сценаристом и режиссёром. Сейчас она работает над фильмом в жанре трагикомедии. По словам Ольги, её история будет посвящена девушке, которая после развода пытается наладить свою личную жизнь и пускается во все тяжкие.

Кроме кино, в жизни актрисы также есть место спорту. Зимой она катается на сноуборде, а летом – на мотоцикле. Дибцева признаётся, что эти увлечения пришли в её жизнь благодаря мужчинам.

Также Ольга мечтает пойти на занятия на пилоне. Она считает, что это развивает женственность, сексуальность, а также силу и выносливость. Кроме того, актриса ходит на фитнес, чтобы поддерживать себя в форме.

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#шоу-бизнес

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