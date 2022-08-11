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11августа
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сегодня, 15:27 0

В Белогорске по горячим следам задержали подозреваемого в краже

Молодой человек проник в квартиру через открытый балкон

В Белогорске по горячим следам задержали подозреваемого в краже
Фото: Амур.инфо

В Белогорске задержали молодого человека по подозрению в краже из квартиры, сообщает управление МВД по Амурской области.

В ночь на 7 августа амурчанин проник в квартиру на первом этаже дома на улице Ломоносова через открытую дверь балкона. Хозяева квартиры уже спали. Подозреваемый осмотрел комнаты, чтобы найти ценные вещи. В прихожей он нашёл кошельки и вытащил оттуда 15 тысяч рублей, а также взял несколько пачек сигарет и продукты. После этого он вышел из квартиры также через балкон. Пропажу вещей и денег потерпевшие обнаружили утром.

Через несколько часов личность и местонахождение парня установили. Отмечается, что ранее он уже совершал такое преступление. Полицейские задержали его, когда подозреваемый ел в кафе горпарка. У злоумышленника изъяли четыре тысячи рублей и сигареты. Остальные деньги он потратил на новые кроссовки и спортивный костюм.

Против молодого человека возбудили уголовное дело, он находится в изоляторе временного содержания.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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