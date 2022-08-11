Переселять из ветхого жилья в Тынде будут, но при одном условии

В 2023 году из ветхого и аварийного жилья Тынды переселят только горожан, давших согласие на обработку персональных данных. В выходные дни 13 и 14 августа отдел ЖКХ администрации города работает в полном составе.

Мэр города Тынды Марина Михайлова в своём телеграм-канале обратилась к жителям «времянок», то есть ветхого и аварийного жилья. Она пояснила, что в связи с созданием единого Федерального реестра лиц, подлежащих переселению, от каждого требуется согласие на обработку персональных данных, а также СНИЛС и другие дополнительные сведения.

«Отдел ЖКХ в полном составе (кабинеты 18 и 19) будет с вами работать в субботу и воскресенье с 9:00 и до 17:00. Ждём с паспортами всех зарегистрированных в жилье, со СНИЛСами и правоустанавливающими документами на жилье (договор соцнайма, либо выписка из ЕГРН, либо свидетельство о праве собственности)», – написала Марина Валентиновна.

В комментариях мэр разместила список домов, от жильцов которых до сих пор не получены согласия на обработку персональных данных, а также бланк согласия для заполнения. Также данные документы размещены на сайте тындинской мэрии.

С 2023 года переселять будут только тех, кто войдёт в Федеральный реестр. Сотрудники мэрии просят распространить эту информацию по соседям и знакомым, сообщает пресс-служба мэрии Тынды.